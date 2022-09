A cantora Anitta é a primeira artista brasileira a receber um prêmio no VMA - Reprodução

A cantora Anitta é a primeira artista brasileira a receber um prêmio no VMAReprodução

Publicado 20/09/2022 12:02

Rio - Anitta alcançou mais uma conquista no cenário internacional. A cantora foi indicada ao Grammy Latino na categoria "Gravação do Ano", a principal da premiação, com o hit 'Envolver'. Ela concorre com artista como Shakira, Rosalía e Christina Aguillera.

fotogaleria

A indicação veio poucas semanas após Anitta se tornar a primeira artista brasileira a vencer em uma categoria do VMA, da MTV, nos Estados Unidos. Ela recebeu o prêmio na categoria "Melhor Música Latina", também pelo hit "Envolver". A indicação veio poucas semanas após Anitta se tornar a primeira artista brasileira a vencer em uma categoria do VMA, da MTV, nos Estados Unidos. Ela recebeu o prêmio na categoria "Melhor Música Latina", também pelo hit "Envolver".

A premiação do Grammy Latino será em novembro deste ano. Confira os hits que concorrem na mesma categoria de Anitta.

Gravação do Ano



"Pa Mis Muchachas" - Christina Aguillera, Becky G., Nicki Nicole feat. Nathy Peluso

"Castillos de Arena" - Pablo Alborán

"Envolver" - Anitta

"Pa'lla Voy" - Marc Anthony

"Ojitos Lindos' - Bad Bunny & Bomba Estereo

"Pegao" - Camilo

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

"Provenza" - Karol G.

"Vale La Pena" - Juan Luis Guerra

"La Fama" - Rosalía feat. The Weekend

"Te Felicito" - Shakira & Rauw Alejandro

"Baloncito Viejo" - Carlos Vives & Camilo