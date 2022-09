Giovanna Ewbank - Reprodução/Instagram

Publicado 20/09/2022 17:11

Rio - Giovanna Ewnbank mostrou que está sempre em forma. A apresentadora de 36 anos exibiu sua barriga sarada ao compartilhar no Instagram uma série de fotos no Copacabana Palace, no Rio, nesta terça-feira (20). Mãe de três filhos, Gio surgiu fazendo topless no banheiro do hotel, e em outra foto, está de biquíni e calça jeans na varanda.

fotogaleria

"Boaaaaa tardeeee. Acordando sendo muito bem tratada nesse hotel que amo tanto e me sinto em casa", disse ela. "Ontem teve pré estreia de 'A Mulher Rei' aqui no Copa, e foi INCRÍVEL!!!", acrescentou Gio, que esteve na première do filme protagonisado por Viola Davis, ao lado do marido, Bruno Gagliasso.



"Ainda estou juntando todos as minhas emoções pra falar sobre o filme que é MARAVILHOSO, e escrever aqui pra vocês, só preciso organizar meus sentimentos que foram muitos e mais a tarde volto aqui pra soltar as fotos da noite de reis e eainhas de ontem ok???", escreveu ela.