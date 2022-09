Suspeita deixou a loja com a bolsa da cliente sem ser notada - Reprodução

Suspeita deixou a loja com a bolsa da cliente sem ser notadaReprodução

Publicado 22/09/2022 14:12

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, foi flagrada furtando uma bolsa no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na loja de bolsas, acessórios e calçados Luz da Lua, na última segunda-feira (20), por volta das 14h. A suspeita levou apenas 15 segundos para entrar no estabelecimento, localizar o objeto de uma cliente e sair andando do local com ele.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a suspeita entra na loja, fingindo estar falando ao telefone. Em seguida, ela se aproxima de uma arara perto de onde uma mulher está sentada, mexendo em seu telefone. Ao ver a bolsa da vítima, ela se abaixa como se estivesse escolhendo produtos, pega o objeto e sai do estabelecimento sem ser notada. Confira abaixo.



Mulher furta bolsa de cliente em loja de shopping na Zona Oeste.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/kZfnMN1vhA — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2022

Não há informações sobre a cliente ter registrado boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e se a Polícia Militar foi acionada na ocasião. Procurada, a Luz da Lua ainda não se pronunciou sobre o caso.