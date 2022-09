Corpo de Thainara Passos dos Santos, 23, foi localizado em terreno baldio - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 23/09/2022 06:37 | Atualizado 23/09/2022 06:38

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz que pede informações para auxiliar nas investigações da Polícia Civil sobre a morte de Thainara Passos dos Santos, de 23 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (17). O corpo da vítima, que era moradora de Araruama, foi encontrado em Saquarema, na Região dos Lagos, na tarde de domingo (18). A 124ª DP (Araruama) realiza diligências para identificar os autores e a motivação do crime.

De acordo com as investigações da distrital, a jovem saía de um evento na Praia Seca, em Araruama, junto de seu irmão e amigos, quando um veículo modelo Honda Civic, de cor prata, os abordou e homens armados atiraram contra o carro em que eles estavam. No ataque, os suspeitos levaram Thaianara. Na tarde seguinte, o corpo da vítima foi encontado em um terreno baldio do bairro Jardim Ipitangas, em Saquarema, com marcas de tiro.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.