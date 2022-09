Policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (22), uma mulher acusada de dopar e roubar idosos na Ilha do Governador - Foto: Divulgação PCERJ

Publicado 23/09/2022 19:18

Rio - Policiais Civis da 37° DP (Ilha do Governador) prenderam, nesta quinta-feira (22), Cláudia Martins da Silva, de 53 anos, suspeita de dopar idosos na Ilha do Governador. De acordo com a polícia, após dopar as vítimas, ela entrava nos aplicativos do banco pelo celular e transferia dinheiro para a conta de uma terceira pessoa, que também está sendo investigada. Cláudia responderá por roubo com violência imprópria, receptação e uso de documento falso.

Cláudia foi presa em flagrante quando chegava em casa, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. Com ela, foram encontrados diversos calmantes que seriam usados nos golpes, diferentes documentos de identidade em seu nome, além de um celular roubado.



De acordo com as investigações da 37ª DP (Ilha do Governador), a suspeita atuava em corais de igrejas católicas e aproveitava a situação para conquistar a confiança das vítimas e aplicar o golpe. Cláudia foi presa após uma das vítimas, um dentista aposentado, de 68 anos, que foi dopado e socorrido para o Hospital Municipal Evandro Freire, reconhecer a suspeita por meio de uma fotografia. Do dentista, a mulher conseguiu levar pelo menos R$ 1.100. ela ainda teria tentado tirar R$ 40 mil em investimentos no aplicativo do banco, mas a transação foi bloqueada a tempo pela família.

Segundo informações obtidas pelo RJTV, da Rede Globo, a mulher já era investigada pelo mesmo crime cometido contra um padre, que teria sido vítima do golpe do 'Boa Noite, Cinderela'. De acordo com os investigadores, Cláudia levou R$ 4 mil e o carro da vítima.