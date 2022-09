Desde segunda-feira a comunidade passa por intensos tiroteios entre criminosos, que disputam o controle das comunidades - Reprodução

Publicado 23/09/2022 19:18

Rio – Pelo quinto dia seguido, o bairro de Campinho amanhece com troca de tiros entre traficantes e policiais militares. Nesta sexta-feira (23), agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuaram na comunidade Morro do Dezoito, na Zona Norte da cidade do Rio, para coibir movimentações criminosas na região. Desde segunda-feira a comunidade passa por intensos tiroteios entre criminosos, que disputam o controle das comunidades.

De acordo com a PM, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) estão atuando nas comunidades Morro do Fubá, Saçu e Caixa D'Água, entre os bairros de Campinho, Cascadura, Piedade e Quintino, também na Zona Norte. As ações visam coibir conter o confronto entre milicianos do grupo ‘Tico e Teco’ e traficantes do Comando Vermelho pelo domínio do Morro do Fubá.

Segundo a polícia, no início da tarde, as equipes policiais foram atacadas por indivíduos efetuando disparos de arma de fogo e ocorreu reação. Após cessar a situação, um indivíduo foi encontrado ferido e levado ao Hospital Salgado Filho. Uma pistola foi apreendida. A ocorrência está em andamento.

As equipes policiais intervieram em uma breve tentativa de fechamento da Rua Clarimundo de Melo e o policiamento segue reforçado na região.

Confrontos nesta semana em disputa pelo domínio do morro do Fubá

De acordo com a PM, os confrontos se iniciaram na madrugada desta segunda-feira (19) , no Dezoito, que se alongaram até o Complexo do Fubá. Criminosos armados invadiram o terreno de um prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por volta das 4h15, na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, também na Zona Norte. Guardas municipais atuavam em um posto de serviço no local e avistaram os suspeitos fortemente armados no pátio do edifício.

Segundo a Guarda Municipal, três criminosos tentaram invadir o prédio porque um deles estava ferido e os outros tentavam socorrê-lo. Os suspeitos deixaram rastros de sangue pelo pátio do edifício. Os agentes também informaram que, no momento da invasão, havia tiroteio em uma comunidade da região. Guardas acionaram a Polícia Militar, mas os homens conseguiram fugir de carro pouco depois.

Na terça-feira, um intenso tiroteio na Comunidade do Fubá, em Campinho, na Zona Norte, assustou moradores na região . Ainda segundo a corporação, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram deslocados para a comunidade após receberem informações de disparos de arma de fogo da região. O policiamento foi intensificado na área.