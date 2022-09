A Igreja costuma realizar missas todo dia 23, em homenagem ao padroeiro - Rede Social

Publicado 23/09/2022 18:48

Rio- Após operação policial intenso confronto em comunidades como Morro do 18, em Água Santa, e Morro do Fubá, em Campinho, ambos na Zona Norte, a Igreja de São Jorge, em Quintino, suspendeu as missas previstas para esta sexta (23). O comunicado foi realizado através da rede social oficial da matriz. Segundo relatos, a suspensão ocorreu por ordem do tráfico local, que também mandou fechar comércios na região.A Igreja realizaria três missas nesta sexta (23) às 9h, 17h e 19h, que ocorrem tradicionalmente todo dia 23, em homenagem ao dia do padroeiro, comemorado no dia 23 de abril. As celebrações costumam reunir milhares de fiéis.De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM) para monitoramento aéreo e de PMs do 9ºBPM (Rocha Miranda) estão atuando nas comunidades Morro do Fubá, Saçu e Caixa D'Água, entre os bairros de Campinho, Cascadura, Piedade e Quintino, também na Zona Norte para coibir conter o confronto entre milicianos do grupo ‘Tico e Teco’ e traficantes do Comando Vermelho pelo domínio do Morro do Fubá.Durante dias, moradores relatam momentos de tensão nos arredores das comunidades. Alunos e professores da Faetec de Quintino também registraram medo em frequentar a instituição. Uma mensagem divulgada no Twitter, da suposta secretária do colégio, mostra, inclusive, um pedido para que os pais e alunos avaliem a segurança.“Em face aos últimos acontecimentos de conflitos no entorno do campus Quintino, a direção esclarece que não tem autonomia para suspender aulas. Entretanto, entendendo a gravidade dos fatos, a direção se compromete a avaliar a situação pedagógica dos alunos, individual e coletivamente, em relação a eventuais faltas. A direção solicita às famílias que, em dúvida em uma situação de conflito, avaliem cuidadosamente a possibilidade de não enviar seus filhos à escola. A segurança e a integridade física de todos: alunos, servidores, responsáveis e profissionais que executam transporte deve, sempre, vir em primeiro lugar’, diz a mensagem.