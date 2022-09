Objetos incendiados bloquearam ruas do Morro do Dezoito, nesta sexta-feira (23) - Foto/Reprodução

Publicado 23/09/2022 17:51 | Atualizado 23/09/2022 18:28

Rio - Confrontos intensos no Morro do Dezoito, na Zona Norte do Rio, fizeram com que moradores enfrentassem transtornos nesta sexta-feira (23). De acordo com testemunhas, o comércio foi fechado entre as regiões do Quintino e Água Santa durante operação policial.



Fotos e vídeos mostram ônibus atravessados, objetos incendiados e caçambas de lixo no meio da rua.

Objetos incendiados bloquearam ruas do Morro do Dezoito, nesta sexta-feira (23)#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/PHCVcP3ebD — Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2022



A Polícia Militar confirmou a ação com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM) para monitoramento aéreo. Os policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) estão atuando nas comunidades Morro do Fubá, Saçu e Caixa D'Água, entre os bairros de Campinho, Cascadura, Piedade e Quintino, também na Zona Norte. As ações visam coibir conter o confronto entre milicianos do grupo ‘Tico e Teco’ e traficantes do Comando Vermelho pelo domínio do Morro do Fubá

Segundo a PM, no início da tarde, as equipes policiais foram atacadas por indivíduos efetuando disparos de arma de fogo e ocorreu reação. Após cessar a situação, um indivíduo foi encontrado ferido e levado ao Hospital Salgado Filho. Uma pistola foi apreendida. A ocorrência está em andamento.

As equipes policiais intervieram em uma breve tentativa de fechamento da Rua Clarimundo de Melo e o policiamento segue reforçado na região.

O Centro de Operações Rio emitiu uma notificação para evitarem a região das Rua Torres de Oliveira e Clarimundo de Melo, em Piedade, devido às ocorrências policiais.