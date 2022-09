Suspeito com a pá na entrada do banheiro público em Copacabana, Zona Sul do Rio - Divulgação / Seop

Suspeito com a pá na entrada do banheiro público em Copacabana, Zona Sul do RioDivulgação / Seop

Publicado 23/09/2022 17:52 | Atualizado 23/09/2022 19:18

Rio - Uma equipe do Rio + Seguro prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (23), um homem que quebrou a vidraça de um banheiro público próximo ao hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. Os agentes foram acionados pela Subprefeitura da Zona Sul.

Um vídeo obtido pelo O DIA mostra o momento em que o suspeito pega uma pá e quebra o vidro. As pessoas ao redor reclamam dos cacos que ficam no chão do calçadão. Pouco depois, um outro homem consegue pegar a pá do vândalo.

Um homem não identificado quebrou a vidraça de um banheiro público na orla de Copacabana, Zona Sul do Rio#ODia



O suspeito foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana).