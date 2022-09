Encomenda que chegou para Raony Phillips tinha endereço marcado como Sissy Boy em vez de Maricá - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/09/2022 18:54 | Atualizado 23/09/2022 19:04

Rio - O ator, escritor e influenciador digital Raony Phillips mora em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Nesta quarta-feira (20), ele descobriu um novo apelido para a cidade: "Sissy Boy". Esse, pelo menos, é o nome escrito em uma encomenda que chegou em sua casa.

Gente, eu moro em Maricá, RJ. Recebi uma correspondência do exterior e veio escrito “Sissy Boy” no meu endereço. Eu demorei pra entender mas eles traduziram Maricá como “Marica” e ficou Sissy Boy kkkkk pic.twitter.com/edW3UbSv6h — Rao (@RaonyPhillips) September 20, 2022

A confusão aconteceu por causa de um erro gravíssimo de tradução literal. Isso porque a pessoa que enviou o pacote tentou traduzir o nome da cidade. Entretanto, a falta do acento agudo fez com que o resultado fosse Sissy Boy, expressão pejorativa em inglês para designar homens afeminados. Apesar do erro, a encomenda chegou corretamente para Raony.

A publicação viralizou nas redes sociais e até o perfil oficial da Prefeitura de Maricá entrou na brincadeira.

Ah não — Prefeitura de Maricá (@MaricaPref) September 20, 2022

Até o momento, a postagem já conta com mais de 94 mil curtidas, mil comentários e 5 mil compartilhamentos.