Pais de menina! Casal não aguentou a ansiedade e fez o chá revelação em supermercados de BonsucessoReprodução

Publicado 23/09/2022 18:29

Rio - Um casal não aguentou a ansiedade e resolveu fazer o chá revelação dentro da unidade do Supermercado Guanabara de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. O momento foi registrado pela avó materna do bebê, Vanessa Dias, e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Confira:

Resolvi revelar o sexo do neném da minha filha na fila do Guanabara já não aguentava mais de ansiedade e não quis espera chegar em casa. que venha Lorena com muita saúde pic.twitter.com/pBUlEsGMOT — VRR TRANÇAS (@TrancasVrr) September 22, 2022

Vanessa explicou que ela, a filha Rayane Dias e o genro tinham acabado de voltar de um exame de ultrassom e planejavam descobrir o sexo da criança durante uma sessão de fotos que aconteceria dois dias depois. Mas, ao chegar no mercado, que estava com a decoração parecida com a que costuma ser de um chá revelação, com bexigas azuis e rosas, Rayane teve a ideia de aproveitar o momento para fazer o anúncio.

"Eu sou tão ansiosa que eu já tinha comprado vestido para essa criança, macacãozinho rosa... então quer dizer, existe alguém mais ansiosa do que essa avó?", questionou Vanessa, agora avó de menina, em vídeo publicado nas redes sociais. Ela explicou ainda que a ideia logo foi apoiada pelos funcionários do supermercado e que, quando percebeu, já estava todo mundo no estabelecimento filmando.

Com a repercussão, alguns internautas alegaram que o casal estava querendo patrocínio do mercado, mas Vanessa negou e explicou que nada foi programado. "Foi só uma avó muito ansiosa querendo saber [o sexo da criança]", afirmou.