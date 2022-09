Doações podem ser deixadas na portaria do Pensi, no bairro Vilage - Divulgação

Publicado 23/09/2022 17:04

Rio - As escolas da rede Pensi e Elite abriram, nesta sexta-feira (23), as inscrições para o programa de bolsa de estudos de 2023 no Rio de Janeiro. A ação faz parte do programa Impacta, do grupo Eleva Educação, que oferece 289 bolsas em todo o estado.

Para participar do programa, é preciso ter renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa; ser aluno da rede pública e estar cursando entre o 7° ano do Ensino Fundamental e a 1° série do Ensino Médio no ano de 2022, ou seja, estar matriculado na série imediatamente anterior à qual está ingressando em 2023, além de ter cursado a maioria do seu segmento escolar na rede pública.

O período de inscrições vai até 31 de janeiro do próximo ano. A inscrição é gratuita e o processo é 100% online. Além de isenção de matrícula, mensalidade e atividades pedagógicas, os alunos recebem material didático subsidiado, acompanhamento psicopedagógico, mentoria de desenvolvimento pessoal e profissional.

Das 289 bolsas oferecidas, 118 serão para as unidades do Pensi da Ilha do Governador, Méier, Recreio, Copacabana, Madureira, Tijuca e Niterói. O restante das bolsas, 171, serão destinadas para as unidades do Elite da Vila Valqueire, Bangu, Campo Grande, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Tijuca.

Processo seletivo é dividido em cinco fases:

Inscrição: Na primeira etapa, o candidato deverá preencher a inscrição nosite do Impacta.

Prova online: Os candidatos participarão de uma prova online de Português e Matemática.

Documentação: Os candidatos deverão enviar documentos que comprovem as condições socioeconômicas para participação do Impacta.

Vídeo: O candidato deverá gravar um vídeo de até 1 (um) minuto, explicando por que deseja ser um aluno Impacta.

Entrevista: Os candidatos, junto às famílias, passarão por uma entrevista com os diretores das escolas parceiras e a equipe do Impacta.

Aprovação: Os candidatos serão encaminhados para matrícula na escola escolhida.