Fábio de Oliveira Mendes foi preso por agredir os enteados com fios elétricos - Foto/Reprodução

Publicado 23/09/2022 15:52 | Atualizado 23/09/2022 16:20

Rio - A mãe do menino que denunciou o padrasto por agressão relatou, em depoimento nesta sexta-feira (23), que não podia defender os filhos e que também era agredida pelo marido, inclusive no período de gestação da filha mais nova. Além disso, ela contou que Fábio de Oliveira Mendes é usuário de drogas e já ameaçou envenená-la com chumbinho, assim como os filhos.

Na manhã da última quarta-feira (22), a Polícia Civil prendeu um homem acusado de espancar o enteado e a filha, com 11 e 2 anos, respectivamente, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A denúncia das agressões foi feita pelo próprio enteado, que fugiu de casa e procurou a 57ª DP (Nilópolis). Fábio confessou as agressões e foi preso. O agressor utilizava utilizava fios e cabos USB para agredir as crianças. Ele responderá pelo crime de tortura.

O menino de 11 anos, responsável por fazer a denúncia, tinha acabado de sofrer uma nova agressão do padrasto quando decidiu fugir e procurar a delegacia. A mãe das crianças disse ainda que saiu para resolver assuntos pessoais e, ao voltar, se deparou com o filho no portão. O menino mostrou um ferimento na sola de um dos pés e, em seguida, Fábio também apareceu, dizendo que daria "um soco nos dentes" da criança. Depois disso, a mãe precisou sair novamente, e foi aí que o menino resolveu fugir para denunciá-lo.

Segundo a Prefeitura de Nilópolis, o caso está sendo acompanhando pela Secretaria de Desenvolvimento Social. De acordo com o Conselho Tutelar, a mãe já passou por avaliação psicológica e, na próxima segunda-feira (26), o menino também passará por avaliação. A prefeitura disse, também, que, caso seja verificada necessidade de benefícios para a mãe, o Conselho Tutelar vai acionar o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas).