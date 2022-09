Briga aconteceu entre estudantes do instituto com ex-estudantes da instituição, transferidos para o Centro Educacional Jeannette de Souza Coelho Mannarino - Reprodução

Briga aconteceu entre estudantes do instituto com ex-estudantes da instituição, transferidos para o Centro Educacional Jeannette de Souza Coelho MannarinoReprodução

Publicado 23/09/2022 15:39 | Atualizado 23/09/2022 16:15

Rio – Uma briga entre estudantes de duas escolas estaduais de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, se estenderam pelas imediações do Instituto de Educação Sarah Kubitschek, na Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, nesta quinta-feira (22). Nas redes sociais, vídeos do momento da briga viralizaram.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a briga aconteceu entre estudantes do instituto com ex-estudantes da própria instituição, transferidos para o Centro Educacional Jeannette de Souza Coelho Mannarino, também em Campo Grande. Ainda segundo a Seeduc, nenhum estudante ficou gravemente ferido e nem precisou ser hospitalizado, e que a unidade escolar solicitou policiamento.

Já a Polícia Militar relatou que agentes do 40º BPM e da Patrulha Escolar foram direcionados para verificar um tumulto na Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande. Ao chegar no local, a equipe policial prestou apoio a um jovem e o encaminhou para unidade de saúde

Ainda de acordo com a PM, a Patrulha Escolar do 40º BPM está em permanente contato com as escolas da região e segue em ronda pelas áreas de unidades de ensino com foco na segurança de alunos, professores e demais funcionários.