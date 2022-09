RJ - Conselho de ética e decoro parlamentar ouvem testemunhas de defesa de Gabriel Monteiro, na Câmara de vereadores, na cinelandia. Na foto Chico Alencar (Relator). Nesta quinta (09). - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/09/2022 16:14 | Atualizado 23/09/2022 16:25

Rio v- A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as ameaças de morte recebidas pelo vereador Chico Alencar (Psol). Segundo o parlamentar, a intimidação ocorreu por meio de um perfil nas redes sociais, que se intitulava pró-Bolsonaro e realizava postagens de comparação do nazismo com o comunismo. A página foi excluída após a repercussão do caso.

O perfil possuía a foto de um homem, mas ainda não há informações de que a página se trata de um fake ou não, ou seja, se a imagem utilizada é de fato do ameaçador. Em sua descrição, o suspeito dizia ser patriota e a favor da liberação do porte de arma, utilizando de bandeiras do Brasil. Ele ainda tinha 124 seguidores.

Em postagens, ele associava o comunismo ao Partido dos Trabalhadores (PT) e listava que a ideologia era responsável por mortes, assim como o nazismo. Além de idolatrar o presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o vereador Chico Alencar, a mensagem enviada continha a seguinte mensagem: “Vou mandar matar você. Sei onde você mora”. A denúncia foi encaminhada à Procuradoria da Câmara Municipal do Rio, nesta quinta (23), que acionou o Tribunal de Justiça do Rio (TRE) e a Polícia Civil. O registro de ocorrência foi realizado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

Chico Alencar também é candidato a deputado federal nas eleições de outubro deste ano.