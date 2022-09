Ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP e, posteriormente, seguiu para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) - Divulgação

Ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP e, posteriormente, seguiu para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC)Divulgação

Publicado 23/09/2022 19:39

Rio - Agentes do 22º BPM (Maré) recuperaram, nesta sexta-feira (23), um caminhão com o carregamento intacto no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o valor da carga recuperada é de aproximadamente R$ 500 mil.

De acordo com a PM, a ação foi emergencial na comunidade da Nova Holanda para resgatar trabalhadores que estariam sob o poder de criminosos após um roubo de carga de materiais hospitalares. Ao chegarem na comunidade, policiais encontraram o caminhão e o motorista.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP e, posteriormente, seguiu para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).