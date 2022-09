A estátua "O Escoteiro" pronta para instalação - Arquivo / CCME Centro Cultural do Movimento Escoteiro

Publicado 23/09/2022 19:21

Rio – Único monumento recuperado da onda de roubos de estátuas públicas ocorrida em 2019, "O Escoteiro" será reinaugurado neste sábado (24), no Parque das Crianças, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul.

A cerimônia de inauguração contará com jogos escoteiros e demonstrações por toda a manhã, e terá abertura da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, como foi em 1923, ano da primeira inauguração da estátua. O prefeito Eduardo Paes, o deputado federal Otavio Leite, o Contra-Almirante Ricardo Jaques, o Cônsul Geral do Chile Juan Bordoli e o presidente da União dos Escoteiros do Brasil do Rio de Janeiro André Fernandes estarão presentes.

O roubo da estátua aconteceu em 23 de maio de 2019. Na época, o Centro Cultural do Movimento Escoteiro e a Região Rio da União dos Escoteiros do Brasil formaram uma corrente de mobilização pelo resgate da peça original. Nove dias depois, ela foi recuperada abandonada entre as pedras da Marina da Glória, na Zona Sul. Muito danificada, precisou de um longo trabalho de restauração.

Para tal, o Movimento foi ao Chile para encontrar a sua "estátua-irmã" para medições, fotos e moldes. Somente depois disso, o trabalho pôde ser feito. Os escoteiros solicitaram, então, a autorização para retirar a peça do depósito municipal junto à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos para fazer o trabalho de recuperação. Com a estátua pronta, foi a vez de pedir ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a sua mudança de local de instalação. Ela agora ficará em uma via mais movimentada e bem iluminada, dando mais segurança à obra.

A Estátua "El Scout" foi doada pelo Chile ao Brasil em 1923 e faz alusão à bondade das crianças. À época, escoteiros brasileiros organizaram a arrecadação, em escolas, de R$ 1 por criança para doar ao Chile como ajuda para crianças vítimas de um terremoto seguido de um maremoto.



Serviço

Data: Sábado, 24 de setembro

Horário: 9h30

Local: Parque das Crianças – Aterro do Flamengo

(em frente aos jardins do Museu da República)