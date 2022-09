Polo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com possibilidade de atendimento remoto e presencial - Divulgação

Publicado 23/09/2022 20:14

Rio - A Secretaria de Estado de Assistência à Vítima (Seavit), em parceria com a Secretaria de Estado da Casa Civil e a Defensoria Pública do Estado, vai disponibilizar, a partir desta segunda-feira (26), um polo fixo para atendimento às vítimas das chuvas, no Centro de Petrópolis. A ação só foi possível após a adoção do protocolo de atendimento às grandes catástrofes e faz parte de um acordo de cooperação entre as secretarias da Casa Civil e de Assistência à Vítima.

A ação vai acontecer em novas salas no prédio da Defensoria Pública, abrigando o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático das famílias, que antes era feito pela pasta de forma volante e remota. O polo, localizado na Rua Buenos Aires, 53, no Centro da Cidade Imperial, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com possibilidade de atendimento remoto e presencial.

Segundo a secretaria, o local vai contar com psicólogos e assistentes sociais da Seavit, que vão oferecer consultas e terapias com técnicas de psicoeducação, reestruturação cognitiva, relaxamento muscular progressivo, respiração diafragmática, exposição in vivo e imaginária (ansiedade e trauma).

Em março, logo após a tragédia das chuvas em Petrópolis, a equipe da Seavit desenvolveu um trabalho emergencial na região, para cadastro das famílias de pessoas mortas ou desaparecidas, além do apoio no reconhecimento dos corpos. Os atendimentos foram feitos na sala lilás do IML, onde todos cadastrados estão sendo acompanhados pela pasta.