Encanamento de esgoto deteriorado coloca em risco estrutura da ciclovia Tim MaiaFoto: Joel Mendonça/Divulgação

Publicado 23/09/2022 15:30

Rio - A partir desta sexta-feira (23), um trecho da avenida Niemeyer precisará ser interditada para remoção de uma tubulação de esgoto desativada, próxima à ciclovia Tim Maia, na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. A denúncia de que a estrutura está comprometida, e corre risco de desabar, foi feita em uma página de rede social pelo fotógrafo Joel Mendonça, de 52 anos.

De acordo com o homem, que também é surfista, e pratica o esporte naquele local, aquele encanamento pertencia à antiga Cedae, e servia para transportar os rejeitos do bairro de São Conrado e da Rocinha, ambos na Zona Sul, para a estação de tratamento da companhia. Porém, há quatro anos foi trocada por outra e não teve mais utilidade.

O fotógrafo acrescentou que, apesar de mais nova, a tubulação também já apresenta sinais de deterioração e ambas colocam em risco as colunas de uma estrutura que já esteve envolvida em outras polêmicas na cidade: a ciclovia Tim Maia.

No vídeo gravado por Joel, aparecem pedaços do encanamento rachados, com ferrugem e presos a um pedaço de corda, que também já apresenta sinais de deterioração. Abaixo das duas estruturas, estão as bases da ciclovia, presa ao chão.

Perguntado pelo DIA se os frequentadores já fizeram alguma reclamação com os órgãos responsáveis, ele disse que utilizou as redes sociais e os canais de comunicação das instituições, mas não teve retorno. Somente após a postagem na página, um representante da Subprefeitura da Zona Sul compareceu na manhã desta sexta-feira (23), e informou que a companhia Águas do Rio, faria a remoção da tubulação. No entanto, não apresentaram um prazo para a retirada.

Na postagem, um seguidor apresentou uma mensagem atribuída ao subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, em que ele admite ter ciência do problema e que estaria "aguardando liberação da Companhia Estadual de Trânsito (CET-Rio)" para realizar o serviço.

Procurada, a assessoria da companhia informou que, a partir desta sexta-feira (23), a Avenida Niemeyer terá interdição parcial de uma faixa de rolamento, no trecho entre a orla de São Conrado e o nº 318, sentido Leblon, para serviços de retirada de tubulação de rede de esgoto.

Operação terá impactos no trânsito na região

De acordo com a nota, as interdições ocorrerão às sextas-feiras e aos sábados, das 23h às 5h, e tem duração prevista até o dia 10 de dezembro. O trânsito na Avenida Niemeyer, no trecho onde será executado o serviço, será mantido em mão dupla, através da implantação de operação “pare e siga” , com o objetivo de minimizar os impactos viários causados pela intervenção.



Os motoristas deverão atentar para a sinalização implantada, e às orientações dos operadores de tráfego. Mesmo com a interdição parcial, será possível atravessar a via do bairro do Leblon a São Conrado, e vice-versa.



A companhia informa, ainda, que realizará monitoramento das condições do trânsito para prevenir eventuais impactos, e ajustará o tempo dos semáforos para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.