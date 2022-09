Local onde a vítima foi encontrada morte - Google Street View

Publicado 23/09/2022 13:48 | Atualizado 23/09/2022 13:59

Rio - Uma jovem, ainda não identificada, de aproximadamente 25 anos, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (22) no bairro Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. No corpo da vítima havia marcas de tiros. De acordo com testemunhas, ela teria sido alvejada com oito tiros na comunidade do Pica Pau.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para verificar ocorrência de encontro de cadáver. No local, o fato foi constatado e a área foi isolada. A perícia e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) foram acionados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de São Gonçalo foram acionados às 23h21 para a retirada do cadáver na rua Manoel Duarte, na altura no número 10. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil informou que a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes realizam diligências para confirmar a identidade da vítima e apurar a autoria e a dinâmica do crime. A investigação está em andamento.