Raphael Montovaneli foi baleado com um tiro de fuzil na cabeça durante uma blitz da Polícia Militar na Zona NorteRede Social

Publicado 23/09/2022 11:47 | Atualizado 23/09/2022 12:20

Rio - O corpo de Raphael Montovaneli, de 40 anos, será sepultado na tarde deste sábado (24), às 15h, no Cemitério do Catumbi, na Região Central do Rio. O técnico em radiologia teve morte cerebral após ser baleado na cabeça por um policial militar enquanto voltava de um jogo do Flamengo.Raphael estava internado desde a madrugada da última segunda-feira (23) no Hospital Federal do Andaraí, que confirmou a morte na tarde desta quinta-feira (22) , após a realização dos protocolos. Antes disso, familiares da vítima já haviam utilizado as redes sociais para comunicar sobre o falecimento. A família do técnico optou pela doação dos órgãos de Raphael e, de acordo com Geraldo Rodrigues, tio da vítima, todo o procedimento foi realizado já na quinta-feira. Após isso, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por necropsia.

Para o tio, a escolha pela doação de órgãos do rapaz representa o perfil da vítima ainda em vida."O Raphael era um rapaz muito solidário, de bem com a vida. Tinha um comprometimento social muito grande. Participava de campanhas solidárias. Assim como toda a nossa família, era totalmente desprendido de qualquer coisa é a razão da concordância de doação dos órgãos, por parte dos familiares. Com certeza ele também concordaria em poder ajudar alguém e ainda saber que estaria levando alegria a muitos lares", contou.Também nas redes sociais , parentes da vítima comentaram sobre a doação após a constatação da morte."Deus sabe o que faz, dos quatro integrantes do carro, você foi o escolhido para salvar várias vidas, porque nós doamos todos os seus órgãos! Te amarei eternamente meu amado sobrinho", disso sob forte emoção.Apelidado de Rico, ele deixou uma esposa que estava grávida de oito meses. Segundo o tio da vítima, a bebê, que será batizada de Maia, deve nascer daqui a duas semanas. Raphael é ex-presidente da torcida Urubuzada, do Flamengo. Nas redes sociais, integrantes da organizada fizeram uma homenagem ao homem. O policial militar Márcio Felipe dos Santos Ribeiro, 35 anos, do 3º BPM (Méier), que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça na última terça-feira (20). Ele é suspeito de atirar na cabeça do técnico em radiologia na Rua Souza Dantas, no acesso para Avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo, na Zona Norte.Na decisão, o juiz ressaltou que as testemunhas, incluindo o motorista do veículo alvejado, não perceberam nenhuma sinalização de blitz policial ou ordem de parada por parte dos agentes. Além disso, outro PM que estava na abordagem afirmou que não avistaram armas de fogo no carro nem sinais de disparos feitos de dentro do automóvel.O velório de Raphael vai começar às 9h, na Capela C do Cemitério do Catumbi.