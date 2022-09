Clébio Jacaré foi preso durante ação do Gaeco na última quinta-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/09/2022 09:02 | Atualizado 23/09/2022 11:25

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou, nesta quinta-feira (22), a soltura do candidato a deputado federal pelo União Brasil, Clébio Lopes Pereira, o "Clébio Jacaré", que havia sido preso na última quinta-feira (15), durante a terceira fase da operação Apanthropía , realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), contra uma organização criminosa responsável por desviar dinheiro público e praticar crimes contra a administração do município de Itatiaia, no Sul Fluminense.

Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), Clébio comandou um grupo que fraudou contratos entre empresas e o município, para obter vantagens, especialmente financeiras. Entre os crimes cometidos por eles, as investigações apontaram estelionato contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, contratação direta ilegal, fraude em licitação ou contrato e lavagem de dinheiro. O também empresário chamou atenção ainda, ao declarar em seu imposto de renda que possui cerca de R$ 5 milhões em espécie.

A decisão do desembargador Paulo de Tarso Neves, entretanto, alegou não haver motivos para que ele fique preso e levou em consideração as eleições, que acontecem no próximo dia 2. "Não identifico haver idôneo motivo que justifique, na plenitude, o encarceramento do paciente, primário e de bons antecedentes. Ademais, embora não seja determinante, também considero que o paciente, nas eleições que serão realizadas em data próxima (2 de outubro), concorre a mandato de deputado federal", justificou o magistrado.

Agora, Clébio precisa apenas cumprir medidas cautelares, como comparecer mensalmente ao juízo de primeira instância e a todos os atos processuais. Caso haja descumprimento, o benefício será revogado. O candidato, que já deixou a prisão, comemorou a soltura em suas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, onde se apresenta como cristão, casado, pai de quatro filhos, além de nascido e criado na Baixada Fluminense, Jacaré compartilhou a celebração de sua liberdade por apoiadores e com fogos de artíficio: "Vou deixar bem claro: para a lagoa do jacaré secar, vai ter que chover mais de dez anos", diz ele em um vídeo.

A ação realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) também prendeu outras quatro pessoas, entre elas, o vereador e ex-prefeito interino de Itatiaia, Silvano Rodrigues da Silva (PSC), o "Vaninho", que foi afastado do cargo; o ex-chefe de gabinete do prefeito da cidade; Fábio Alves Ramos; Julio Cesar da Silva Santiago, o "Julinho"; e a ex-secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Édnei da Conceição Cordeiro.

Além de Vaninho, a 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado do TJRJ também afastou mais cinco parlamentares, que não foram presos, entre eles Imberê Moreira Alves (PRTB); Eduardo de Almeida Pereira (PRTB), o Dudu; e Vander Leite Gomes (Progressistas). O suplente de vereador Geilson de Almeida (PRTB), conhecido como "Pipia", foi preso em flagrante e afastado das funções.