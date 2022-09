A operação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Foto: Reprodução da internet

A operação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Foto: Reprodução da internet

Publicado 15/09/2022 08:57 | Atualizado 15/09/2022 09:03

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, nesta quinta-feira (15), a terceira fase da operação Apanthropía para cumprir mandados de prisão contra cinco pessoas e mandados de busca e apreensão contra outras dez pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa responsável por desviar dinheiro público com o cometimento de diversos crimes contra a administração municipal.

A operação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Promotoria de Justiça Junto ao Juizado Especial Adjunto Criminal de Resende e de Investigação Penal de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado do TJRJ, que também determinou o afastamento de cinco vereadores e de um suplente das funções que exerciam na Câmara Municipal de Itatiaia.

Segundo a denúncia do MPRJ, os quinze denunciados formaram uma organização criminosa com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mas especialmente financeiras, dentre as quais se destacam os crimes de estelionato contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, contratação direta ilegal, fraude em licitação ou contrato, lavagem de dinheiro, dentre outros.

Ainda de acordo com a denúncia, as investigações demonstraram que a administração integral do município de Itatiaia foi “vendida” por seus prefeitos interinos a “investidores” do Rio de Janeiro e região metropolitana, surgindo a organização criminosa composta por agentes públicos que receberam valores para delegar a gestão do Poder Executivo (prefeitos interinos) e se omitir nas fiscalizações inerentes ao Poder Legislativo (vereadores), os quais foram pagos pelos comparsas que, em contrapartida, assumiram a condução de fato deste município, focando no desvio de recursos públicos, inclusive a partir da nomeação de funcionários “fantasmas” e fraudes em contratos e licitações, visando recuperar o “investimento” realizado.

Dentre os denunciados, existe ainda um núcleo de servidores públicos que integram o Poder Legislativo local e atuam, de forma estável e organizada, para manter as estratégias criminosas da organização, especialmente não fiscalizando e não reprimindo ilicitudes praticadas no Poder Executivo pelos demais integrantes, como também diretamente desviando, por variados meios, recursos estatais.

A primeira fase da operação Apanthropía foi realizada em abril de 2021 e prendeu cinco pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa responsável por lesar os cofres públicos, inicialmente em um contrato para fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI’s) de combate à COVID-19, comprados pela administração municipal, causando um prejuízo aproximado de R$ 3 milhões. A segunda fase aconteceu em junho de 2021, para cumprir a ordem de afastamento de cinco funcionários municipais por atos de improbidade administrativa.