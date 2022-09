Casal retornava do Rio de Janeiro para Santa Catarina, onde moram. - Divulgação/PRF

Casal retornava do Rio de Janeiro para Santa Catarina, onde moram.Divulgação/PRF

Publicado 13/09/2022 16:09

Uma idosa, de 71 anos, ficou ferida após o carro que ela estava bater contra uma mureta de concreto na madrugada desta terça-feira (13) na Via Dutra. O acidente aconteceu no sentido São Paulo, na altura do km 321, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o marido da vítima, de 74 anos, dirigia o carro, quando perdeu o controle e bateu na mureta. Ele não chegou a se ferir no acidente.

A idosa foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e levada para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade não informou o estado de saúde dela.