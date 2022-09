Publicado 09/09/2022 17:51

Um jovem, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (8) em Itatiaia. O crime aconteceu em uma barbearia no bairro Vila Esperança.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o proprietário do estabelecimento disse que um homem encapuzado entrou no local e atirou contra a vítima, que morreu na hora.

A Polícia Civil realizou a perícia. O corpo foi foi removido pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na 99ª Delegacia de Itatiaia. Até o momento, o suspeito não havia sido preso.