Contra o suspeito havia dois mandados de prisãoDivulgação

Publicado 25/08/2022 17:17

Um homem, de 29 anos, suspeito de roubar estabelecimentos comerciais em Itatiaia foi preso nesta quinta-feira (25). Ele foi encontrado por agentes da 99ª Delegacia Policial na Rua Projetada, no bairro Vila Maia.

Segundo a Polícia Civil, contra o homem havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itatiaia. Ele teria participado de roubos a mão armada, em dias diferentes, a uma farmácia e a uma barbearia no Centro do município.



Após denúncias, os agentes, em conjunto com a Polícia Militar, conseguiram capturar o suspeito em uma praça no bairro Vila Maia. Ele será encaminhado para a Cadeia Pública de Volta Redonda para audiência de custódia. Depois, deve ser transferido para unidade prisional do Estado do Rio de Janeiro.