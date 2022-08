Detran RJ - Divulgação

Detran RJ Divulgação

Publicado 22/08/2022 18:03

No dia 24 de agosto, a cidade de Itatiaia recebe mais uma edição do projeto Vistoria Itinerante do Detran RJ. A ação acontece na rodoviária do município, na Avenida Wanderbilt Duarte de Barros. Os moradores interessados já podem agendar o atendimento pelo site do órgão.

Durante o programa, os motoristas terão acesso a procedimentos relacionados a veículos, como transferência de propriedade e de jurisdição ou de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor e de endereço, entre outros serviços.