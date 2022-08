Prefeitura Municipal de Itatiaia - ARIANE ALVES/PMI

Prefeitura Municipal de ItatiaiaARIANE ALVES/PMI

Publicado 12/08/2022 18:36

A Secretaria Municipal de Administração de Itatiaia, através do Setor de Transporte Concedido, realiza o cadastramento de motoristas de táxi interessados em se habilitar para o Auxílio Taxista, programa do Governo Federal. O cadastro deve ser feito entre os dias 5 e 15 de agosto.

Terão direito ao pagamento os motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal.



Os motoristas devem procurar o setor de Transporte Concedido, na Prefeitura de Itatiaia, munidos de seu alvará e da Carteira Nacional de Habilitação. A prefeitura será a responsável pelo encaminhamento da relação de taxistas registrados ao Ministério do Trabalho e Previdência, mas caberá ao Governo Federal a concessão ou não do benefício.



O pagamento do benefício deve acontecer a partir de 16 de agosto. O valor máximo será de R$ 1.000 por parcela, podendo ser ajustado seguindo o número de trabalhadores beneficiários cadastrados e o limite de recursos.