Publicado 08/08/2022 17:02

Um motorista, de 35 anos, foragido da justiça por diversos crimes foi preso na tarde desta segunda-feira (8) na Via Dutra. O caso aconteceu no KM 319 da rodovia, no município de Itatiaia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi abordado e durante pesquisa no sistema, os agentes confirmaram que havia um mandado de prisão preventiva aberto em maio desse ano pela Justiça de Magé/RJ.



Ele responde pelos crimes de estupro de vulnerável, violência doméstica contra a mulher, lesão corporal leve, ameaça e injúria.

Na sentença consta que a prisão preventiva foi expedida para impedir que ele voltasse a praticar os crimes contra as vítimas, sua enteada e a ex-companheira. O homem foi encaminhado para a 99ª DP de Itatiaia.