Vacinação contra a covid em Porto RealDivulgação

Publicado 02/08/2022 17:17

O Setor de Imunização de Itatiaia realiza, nesta quarta-feira (3), um mutirão de vacinação contra a covid-19 em Penedo. A ação será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na Rua Tupi, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h30.

Serão aplicadas todas as doses para os moradores com mais de 5 anos de idade. Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação, cartão do SUS e o cartão de vacina, onde conste o registro das outras doses contra o coronavírus.