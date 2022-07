Parte da estrutura do Festival Sesc de Inverno foi danificada pelos ventos - Divulgação

Parte da estrutura do Festival Sesc de Inverno foi danificada pelos ventosDivulgação

Publicado 29/07/2022 18:45 | Atualizado 29/07/2022 19:02

A Defesa Civil de Itatiaia divulgou um balanço das ocorrências devido a chuva registrada nesta sexta-feira (29). A maior parte ocorrências foi contabilizada em Penedo, referente a queda de galhos, além de fios e postes de energia elétrica.

Na Avenida Três Cachoeiras, na entrada da Fazendinha, dois postes caíram. Os locais foram isolados pela Defesa Civil, que também fez o contato com a concessionária de energia elétrica responsável pelo bairro.

A forte ventania que atingiu Penedo também fez a organização do Festival Sesc de Inverno cancelar a abertura do evento que aconteceria à noite. Uma equipe avalia se vai ser possível manter a programação do fim de semana.