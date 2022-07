Publicado 26/07/2022 16:32

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas acabou com um homem morto e um policial baleado na noite de segunda-feira (25) em Itatiaia. O confronto aconteceu no bairro Country Club.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamados para checarem uma denúncia de tráfico na localidade. Quando chegaram, foram recebidos a tiros e revidaram.

O policial, de 42 anos, foi baleado na perna e nas costas. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, mas foi transferido, em estado lúcido, para o Hospital de Emergência de Resende, onde se encontra em observação.

Um suspeito, de 35 anos, com passagens pela polícia por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico, foi morto. Junto com ele, a PM apreendeu uma pistola nove milímetros. O corpo dele foi removido pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Também foram apreendidos no local do confronto dois carregadores de pistola com 13 munições e 527 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.