Num primeiro momento, pacientes que chegarem nas unidades de manhã serão atendidos normalmente.Divulgação

Publicado 22/07/2022 18:24

Desde o início do mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia tem adotado um novo sistema de troca de cotas de exames de laboratório em todas as Unidades de Saúde. O objetivo é otimizar o fluxo dos exames laboratoriais da Rede Municipal.

Com a mudança, a troca dos pedidos será realizada a partir de 13 horas no posto de saúde referente ao bairro do morador. Outra mudança é que os pacientes que não conseguirem a troca da cota irão deixar os seus pedidos nas unidades para liberação depois da análise da Auditoria Médica.

Segundo o médico auditor e regulador, Guilherme Marques, a ideia é evitar que os moradores cheguem de madrugada e formem filas de espera. "Com o novo protocolo, também não será mais necessário que os usuários tenham de procurar a Secretaria de Saúde, o SAAC ou as unidades para conseguirem autorizar os seus pedidos", detalhou.