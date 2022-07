No campo de futebol do Jardim Manchete será realizado um "aulão" de capoeira. - Divulgação

Publicado 22/07/2022 15:54

A Secretaria de Esportes e Lazer de Itatiaia preparou para este sábado (23) uma programação recheada de atividades esportivas. Denominada de “Esporte não Tira Férias”, vai disponibilizar diversas práticas em diferentes bairros a partir das 9h.

Na Quadra de Esportes do bairro Campo Alegre, haverá “aulão” de Zumba e, no campo de futebol do Jardim Manchete, “aulão” de capoeira. Basquete será a modalidade disponibilizada na Quadra de Esportes da Vila Odete, enquanto no Jardim Itatiaia haverá futsal nas categorias infantil e juvenil.

Na quadra da Vila Esperança terá futsal infantil. Na Vila Flórida, na Área de Lazer do Campo de Futebol, haverá Treinamento Funcional. Na quadra do Colégio Ana Elisa Lisboa Gregori será um “Aulão” de vôlei”.

No Centro, no Estádio Municipal Antônio Corrêa, está programado Treinamento Funcional. Na Associação de Moradores da Vila Pinheiro haverá “aulão” de Tênis de Mesa. A programação inclui ainda, na Quadra do Formigueiro, em Penedo, “aulão” de vôlei.