Operação Foco tem o objetivo coibir a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados no estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 15/07/2022 16:12

Agentes da Força Especial de Controle de Divisas, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, apreenderam, na quinta-feira (14), aproximadamente 16 toneladas de diversos produtos com suspeita de falsificação na Via Dutra, em Itatiaia. A carga estava distribuída em três ônibus abordados no posto fiscal de Nhangapi.

A Operação Foco, que tem como objetivo coibir a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados no estado do Rio de Janeiro, foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio de cães farejadores. Os ônibus eram alugados por um grupo que havia ido ao estado de São Paulo para comprar mercadorias com o objetivo de revendê-las.

Foram apreendidos perfumes, brinquedos, relógios, equipamentos eletrônicos e peças de roupas. Os motoristas e os guias foram levados para a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Intelectual (DRCPIM ), na Zona Norte do Rio. Eles foram liberados após prestarem depoimento.