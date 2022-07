Prefeitura Municipal de Itatiaia - ARIANE ALVES/PMI

Prefeitura Municipal de ItatiaiaARIANE ALVES/PMI

Publicado 18/07/2022 15:28

Por conta do longo período sem chuvas, a prefeitura de Itatiaia emitiu um alerta sobre a diminuição do volume de água nos reservatórios. Para isso, foi necessário algumas manobras no sistema para abastecer os bairros.

Durante o fim de semana, alguns locais da região central chegaram a ficar sem água, mas o problema já foi normalizado. Por isso, a prefeitura pede que os moradores evitem gastos excessivos de água com lavagem de calçada ou carros, por exemplo.