Volta da linha vai auxiliar moradores de Maromba que precisam se deslocar para realizar compras ou fazer exames de saúde - ARIANE ALVES

Publicado 19/07/2022 20:07

Desde o último dia 11, Itatiaia voltou a contar a linha de ônibus Maromba x Itatiaia x Resende. Segundo a prefeitura, desde abril o setor municipal de Transportes Concedidos negociava com a Viação Resendense, que faz o itinerário, o retorno do trajeto interrompido no início da pandemia.

Segundo o responsável pelo órgão, Jian Castilho, a linha, que tem ponto inicial e final em Resende, circula às sextas e segundas-feiras, saindo de Maromba às seis da manhã, com retorno às 15h30. “Tanto na ida quanto no retorno os coletivos passarão por Itatiaia. A demanda de usuários é que vai mostrar se será possível a ampliação de dias e horários”, explica.