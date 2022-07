Inscrições podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria, na Avenida dos Expedicionários, 575, Centro. - Ariane Alves/PMI

Inscrições podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria, na Avenida dos Expedicionários, 575, Centro. Ariane Alves/PMI

Publicado 21/07/2022 19:06

A Secretaria de Trabalho e Geração de Renda abriu inscrições para cursos profissionalizantes e oficinas do polo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em Itatiaia. As inscrições podem ser feitas através do link , ou presencialmente na sede da Secretaria, na Avenida dos Expedicionários, 575, Centro. As aulas estão previstas para começarem em agosto. Mais informações pelo telefone (24)3352-6703.