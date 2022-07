Polo da FIA-RJ em Itatiaia fica na Rua Vitória Sócrates, n° 156, Vila Martins - Ariane Alves/PMI

Publicado 22/07/2022 16:00

O polo de Itatiaia da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) está com inscrições abertas ara o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA). As vagas são voltadas para adolescente entre 15 e 16 anos matriculados nos Ensino Fundamental ou Médio. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de julho pelo formulário

Também podem participar adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativa. O curso é elaborado, executado e avaliado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e será desenvolvido em contraturno escolar. O aluno deve estar frequentando regularmente a escola.

Os módulos formativos do curso são: Matemática e Raciocínio lógico; Português e Redação; Técnica, Tecnologia e Mídias sociais; Teatro, Música e Produção Artístico-Cultural; Humanidades Aplicadas; Noções Administrativas e Financeiras; Resiliência. As aulas serão realizadas no polo da FIA de Itatiaia, na modalidade presencial e terão duração de três meses, totalizando a carga horária de 320 horas.