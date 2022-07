Objetivo é inspecionar as atividades de operadores de turismo. - Divulgação

Publicado 25/07/2022 16:18

No último sábado (23), as Secretarias de Planejamento de Itatiaia, através do setor de Fiscalização, e de Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, realizaram uma ação de fiscalização das atividades de operadores de turismo em Penedo. Das 12 vistorias, foram lavrados quatro autos de infração, além de um boletim de ocorrência na 99ª DP.

As principais irregularidades verificadas foram: a falta de crachá do condutor, inexistência de adesivo identificando a empresa prestadora do serviço e ausência de alvará. “Essa fiscalização não tem data para acabar. O saldo das operações tem sido positivo. As empresas têm procurado a Prefeitura para se regularizar, renovar seu alvará e pagar taxas", informou o Chefe da Fiscalização, Sander Araújo.

Durante a operação, um motorista de uma operadora de turismo apresentou um CPF inválido e informou não ter Carteira de Habilitação, além disso, um passageiro estava sem cinto de segurança. O motorista abandonou o bugre e fugiu. O caso foi registrado na delegacia.