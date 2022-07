Vanessa da Mata - Reprodução/Instagram

Vanessa da MataReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2022 17:43 | Atualizado 29/07/2022 18:15

Por conta dos fortes ventos registrados na tarde desta sexta-feira (29) em Itatiaia, e que danificaram parte da estrutura do Festival Sesc de Inverno , o Sesc resolveu cancelar o show da cantora Vanessa da Mata. A artista se apresentaria às 21 horas no Centro de Eventos de Penedo, região turística do município no sul do estado.

Ventos fortes danificam estrutura e Sesc cancela show de Vanessa da Mata nesta sexta, em Penedo (RJ); segundo a organização do Festival de Inverno, programação de sábado e domingo está mantida.#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/JROg41Ov6V — Jornal O Dia (@jornalodia) July 29, 2022

Segundo a organização do festival, a programação de sábado, com o cantor Frejat, e de domingo está mantida, por enquanto. O Cemaden emitiu um aviso meteorológico de quinta-feira (28) até as 23 horas desta sexta, por conta da chegada de uma frente fria. A mudança de temperatura vem acompanhada de rajadas de vento forte e chuva moderada em todo o estado do Rio de Janeiro.Reconhecido como um dos mais expressivos e importantes festivais de arte e cultura do país, o Festival de Inverno contempla atrações nas principais linguagens artísticas: literatura, cinema, música, teatro, dança, circo e artes visuais. A programação mescla grandes nomes do cenário nacional e artistas locais, o que o torna também um impulsionador para os talentos do interior do estado. O evento conta com o apoio da prefeitura de Itatiaia.Confira o restante da programação:Frejat4h - Cinco no atoLocal: CEPE13h - Orquestra CircônicaLocal: Tenda Cultural15h - PH Trio18h - Giliade Lima Quarteto convida Chico Oliveira15h às 18h - Parque do Circo20h30 - Figurótico