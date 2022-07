Vanessa da Mata e Frejat se apresentariam no Festival, em Penedo (RJ) - Reprodução/ redes sociais

Publicado 29/07/2022 20:46

O Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) decidiu cancelar toda a programação do Festival Sesc de Inverno que seria realizado neste fim de semana, entre hoje (29) e domingo (31), em Itatiaia. A medida foi tomada em conjunto com a prefeitura e o Sindicato do Comércio Varejista de Angra dos Reis depois das ocorrências registradas por conta da chuva.

Fortes ventos na tarde desta sexta-feira danificaram parte das estruturas montadas no Centro de Eventos de Penedo, região turística do município. O show da cantora Vanessa da Mata, que seria hoje às 21 horas, já havia sido cancelado

Agora, todo o Festival será remarcado por questões de segurança, após os alertas da Defesa Civil em relação às condições climáticas da região das Agulhas Negras.

Neste sábado (30), quem subiria ao palco seria o cantor Frejat. No domingo, a programação contaria com diversas participações de artistas regionais. Segundo a nota oficial do Sesc RJ, uma nova data será anunciada em breve.