Festival de Inverno da Marina da Glória- Frejat - Ricardo Nunes

Festival de Inverno da Marina da Glória- Frejat Ricardo Nunes

Publicado 27/07/2022 16:10

Os cantores Vanessa da Mata e Frejat se apresentam esse mês no Festival Sesc de Inverno. O evento será realizado entre os dias 29 e 31 de julho no Centro de Eventos de Penedo (CEPE), em Itatiaia.

Reconhecido como um dos mais expressivos e importantes festivais de arte e cultura do país, a ação contempla atrações nas principais linguagens artísticas: literatura, cinema, música, teatro, dança, circo e artes visuais.

A programação mescla grandes nomes do cenário nacional e artistas locais, o que o torna também um impulsionador para os talentos do interior do estado. O evento conta com o apoio da prefeitura de Itatiaia.

Confira a programação completa:

Dia 29/07 - 21h

Vanessa da Mata

Dia 30/07 - 21h

Frejat

Dia 31/07

4h - Cinco no ato

Local: CEPE

13h - Orquestra Circônica

Local: Tenda Cultural

15h - PH Trio

18h - Giliade Lima Quarteto convida Chico Oliveira

15h às 18h - Parque do Circo

20h30 - Figurótico