Fiscalização é realizada no KM 318 da Via Dutra, na Praça do Pedágio de Itatiaia. - Divulgação

Publicado 26/07/2022 16:57

A Operação Centauro, realizada em conjunto com os governos federal e estadual do Rio, apreendeu, na segunda-feira (25), três ônibus que faziam transporte ilegal de passageiros. A ação conta com o apoio de equipes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas. A fiscalização é realizada no KM 318 da Via Dutra, na Praça do Pedágio de Itatiaia.

Ao todo, foram realizadas mais de 100 abordagens, resultando em 15 autuações de veículos, entre ônibus e caminhões. Além da repreensão do transporte pirata, a Operação Centauro tem cunho educativo, que visa conscientizar os motoristas e cidadãos sobre os riscos que o transporte irregular pode oferecer aos passageiros.

Numa ação conjunta, a ANTT atua no combate ao transporte clandestino de passageiros interestadual, o conhecido ‘transporte pirata’. A Operação Foco, da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas e da Secretaria de Estado de Fazenda, trabalha para evitar a sonegação fiscal no Estado do Rio.

Já o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) opera no combate ao transporte de cargas irregulares. Além disso, equipes da Coordenadoria de Inteligência trabalham de maneira volante em diferentes pontos, com perfil ligado às questões de segurança pública.