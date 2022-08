Aulas serão realizadas no campus da IFRJ, em Resende - Divulgação

Publicado 04/08/2022 13:00 | Atualizado 04/08/2022 19:05

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia, em parceria com o IFRJ (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), abriu inscrições para o Curso Técnico de Guia de Turismo. Serão ofertadas 10 vagas aos moradores do município.

As inscrições podem ser feitas do dia 27 de julho até o dia 4 de agosto, na Secretaria de Trabalho, que fica na Avenida dos Expedicionários, nº 575, no Centro. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O curso técnico terá duração de 12 meses, com aulas no turno da noite. A novidade é mais uma oportunidade de qualificar jovens e adultos que estão cursando o Ensino Médio ou já se formaram.

Para ingressar no curso, será realizada, no dia 06 de agosto, um processo seletivo com prova de conhecimentos básicos em Português e Matemática aos candidatos interessados.