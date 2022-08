Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres fica na Rua Coronel José Mendes Bernardes, nº14, Vila Paraíso - Divulgação

Publicado 09/08/2022 20:16

Para celebrar os 16 anos de criação da Lei Maria da Penha, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Itatiaia montou uma programação especial de conscientização contra a violência doméstica. O intuito é sensibilizar, até o dia 30, a sociedade sobre a importância de ações direcionadas ao combate de todos os tipos de violência doméstica e difundir os serviços de proteção do município.

A secretária da pasta, Luciana Cavallari, afirmou que as atividades têm o objetivo é de fazer com que as mulheres se sintam amparadas e seguras para denunciar. "Estamos no Agosto Lilás, um mês destinado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Vamos realizar várias ações e palestras para discutir e ampliar a conscientização. Queremos destacar Itatiaia como a ‘Cidade contra a Violência de Gênero”, explicou.

Durante todo o mês estão programadas quatro palestras. A primeira será realizada no dia 11, às 14 horas, na Câmara Municipal, no Centro. Com o tema: “Projeto de conscientização junto aos homens agressores”, o encontro será comandado pelo psicólogo e coordenador do Centro de Referência do Homem de Duque de Caxias, Paulo Sarcan.

No dia 24, a partir das 13h, serão abordados outros dois assuntos. Na primeira palestra a Procuradora da Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Carla Araújo, fala sobre “Violência contra a mulher” e na segunda, ministrada pela advogada Marilha Boldt, o tema será o projeto “Superação da Violência Doméstica”.

A saúde do público feminino também fará parte do Agosto Lilás. No dia 24, a partir das 14h, a cirurgiã torácica, Gabrielle Bernadelli, explicará sobre o tema “Tabagismo e a Mulher: riscos, impactos e desafios”. A palestra acontecerá na sede da Secretaria de Políticas Públicas, na Rua Coronel José Mendes Bernardes, nº14, Vila Paraíso. A participação deve ser agendada no local ou pelo telefone: (24) 3352-1339.