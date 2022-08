Maratona terá percurso de 42 km entre Penedo e Mauá - Divulgação

Maratona terá percurso de 42 km entre Penedo e MauáDivulgação

Publicado 19/08/2022 17:25

Por conta da realização da maratona "A Muralha Up and Down Marathon", uma das mais importantes do Brasil, no próximo domingo (21), a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Itatiaia vai realizar uma série de alterações no trânsito. A prova terá percurso de 42 km, nas categorias feminina e masculina, com a largada prevista para acontecer às 6h, na Rua das Velas, em Penedo, e chegada em Visconde de Mauá.

Durante todo o evento, os veículos deverão entrar em Penedo pelo Portal de Informações Turísticas. A Rua das Velas, no cruzamento com a Avenida Brasil, estará bloqueada no período entre 5h e 6h45 para concentração e largada da corrida.

As avenidas Penedo, Tiziano, Gioto e Cimabue estarão em sentido único (apenas para saída do bairro Penedo sentido RJ-163) das 6h às 8h. Já a rodovia RJ-163, no trecho de Penedo a Mauá, ficará fechada para trânsito das 6h30 às 11h55.

Segundo o secretário de Turismo de Itatiaia, Denilson Sampaio atividades como esta são fundamentais para o fomento de um turismo de qualidade. "Só para este final de semana estamos estimando a passagem de cinco mil turistas ligados diretamente ao evento na região de Penedo e Visconde de Mauá", completa.