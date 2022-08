Fornecimento de água nos bairros será interrompido nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, a partir da madrugada. - Pixabay

Fornecimento de água nos bairros será interrompido nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, a partir da madrugada. Pixabay

Publicado 16/08/2022 17:15

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itatiaia realiza nesta quarta-feira (17) uma intervenção na rede adutora do Benfica, para conter um vazamento de água localizado na rua Pereira Barreto. Por conta disso, o abastecimento será afetado em diversas localidades.

O fornecimento de água será interrompido a partir da madrugada nos bairros Vila Magnólia, Vila Esperança, Vila Odete, Centro, Vila Martins, Vila Niterói, Vila Maia, Jardim Paineiras, Vila Paraíso, Belos Prados, Jardim Itatiaia, Nova Conquista, Campo Alegre, Vila Pinheiro e Estrada da Vila Flórida.

Segundo a Secretaria de Obras, para fazer os reparos necessários, a intervenção será realizada em caráter de urgência, com o fornecimento sendo restabelecido após a conclusão do conserto e solução do problema.