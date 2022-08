Para entrar em Itatiaia será obrigatório apresentar a autorização impressa junto com o comprovante de reserva no Portal de Penedo - Divulgação

Publicado 17/08/2022 18:39

A Secretaria Municipal de Turismo de Itatiaia lançou este mês uma plataforma para otimizar a entrada de vans, ônibus e micro-ônibus de turismo no município. Com o lançamento, os pedidos de autorização poderão ser realizados por meio do site . Para grupos de excursões dentro do município de Itatiaia, deverão ser ser observadas todas as definições previstas no Decreto Municipal Nº 3.909, de 20 de Abril de 2022, que determina que os agendamentos devem ser feitos com no mínimo 15 dias de antecedência. Caso todas as informações e voucher não sejam encaminhados, a pré-autorização será automaticamente cancelada em até cinco dias.

Para solicitação de agendamento de grupos é obrigatório ter uma ou mais reservas no município, podendo ser: passeio, restaurante, hospedagem ou day use, que devem ser comprovadas via voucher emitido pelo estabelecimento. Esse voucher deve ser encaminhado para o e-mail agendamento.sectur@itatiaia.rj.gov.br, logo após a solicitação da pré-reserva.

O documento de autorização para entrada no município será emitido em até cinco dias antes da data agendada através de um e-mail da Secretaria de Turismo. Para a entrada em Itatiaia, será obrigatório apresentar a autorização impressa junto com o comprovante de reserva no Portal de Penedo

A contratação do Guia de Turismo Regional RJ é obrigatória e não poderá ser solicitado mais de dois agendamentos por dia por operadora de turismo. Mais informações podem ser adquiridas junto a Secretaria Municipal de Turismo, que fica localizada na Rua Canto Verde, Penedo. O telefone de contato é (24) 3351-1704.