Vacinação contra a poliomieliteDivulgação

Publicado 23/08/2022 18:13

A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia divulgou o balanço do Dia D contra a poliomielite realizado no último sábado (20). Durante a campanha diária, foram aplicadas 392 doses em crianças menores de 5 anos. Até o momento, a cidade já imunizou 52% do público-alvo de 1613 crianças.

O objetivo da SMS é atingir 100% da meta. Devem ser vacinadas contra a polio, que causa a paralisia infantil, as crianças menores de 5 anos nas unidades de saúde. Até o dia 9 de setembro também está sendo realizada a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos.